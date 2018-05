Mulher é morta a tiros após marcar encontro para vender celular

Crime ocorreu na noite desta segunda, em Santa Rita (PB).

Uma mulher morreu a tiros após marcar um encontro para vender um celular em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa (PB). Thaysa Oliveira da Silva, de 19 anos, estava com o namorado, que ficou ferido. A armadilha ocorreu por volta das 20h 40 desta segunda-feira (21).

O namorado, Inaldo Inácio Apolinário, de 19 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Segundo o último boletim médico, o quadro de saúde de Apolinário é estável.

O corpo de Thaysa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de João Pessoa. O laudo deverá ser finalizado em 15 dias.

De acordo com o UOL, a polícia ainda investiga se o aparelho foi roubado. Os agentes também analisam as circustâncias do crime.

“Nos foi passado que o casal é suspeito de cometer crimes na região. No entanto, ainda não checamos nenhuma dessas indicações”, disse Everaldo Medeiros, delegado da Seccional de Santa Rita.

