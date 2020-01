Mulher é morta a tiros de espingarda pelo vizinho em Tailândia, no PA

Segundo a Polícia, Raimunda Moraes dos Santos, 52 anos, foi assassinada ao sair de casa.(Foto:Reprodução)

Uma mulher foi morta com tiro de espingarda na terça-feira (7), em um sítio localizado em Tailândia, no nordeste do Pará.

Raimunda Moraes dos Santos, de 52 anos, teria sido morta pelo vizinho na comunidade Vila Macarrão, segundo informações preliminares da Polícia local.

De acordo com a Polícia, a vítima foi assassinada ao sair de casa e morreu no local do crime. O suspeito está foragido.

A Polícia Civil investiga o caso.

Por G1 PA — Belém

08/01/2020 21h43

