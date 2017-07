Mulher é morta a tiros dentro de residência em Sinop; filho pediu socorro

Jamille Paula Gluchowski de 33 anos (Foto -Facebook), foi atingida por tiros no interior de uma residência, localizada na rua 2, no bairro Menino Jesus 2, hoje, por volta das 4h. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local realizar o atendimento, porém, encontrou a mulher já sem vida.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares chegaram ao local e encontraram o filho da vítima, 10 anos, na rua juntamente com outros populares. Ele contou aos policiais que estava dormindo no momento em que ouviu alguns disparos e correu até a sala. Neste momento, encontrou a mãe caída no chão e sangrando.

O garoto disse ter corrido para a rua pedindo socorro para os vizinhos. Segundo o documento policial, ele disse que não viu ninguém entrando ou saindo do imóvel.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para analisar a cena do crime. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Não foi confirmado quantos tiros atingiram a mulher.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A motivação do crime é desconhecida e passa a ser investigada.

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (colaborou: José Carlos Araújo)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

