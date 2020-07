Mulher é morta com sete tiros na cabeça no meio de rua no Pará

Empregada doméstica seguia com a irmã de uma moto quando foi abordada pelos assassinos (Foto:Ilustrativa)

Mulher é morta com sete tiros na cabeça no meio de rua de Barcarena

Na manhã desta segunda-feira (13), Rosilene Pereira da Silva, de 31 anos, foi morta a tiros em um atentado em Barcarena, município do nordeste paraense. A mulher foi baleada no meio da rua, por dois atiradores que chegaram de motocicleta e a surpreenderam com sete disparos, que a mataram quase que instantaneamente. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime, mas há a suspeita de que o mandante do assassinato seja o companheiro dela.

A mulher foi morta por volta das 10h, no conjunto São Francisco, um bairro familiar e muito movimentado da cidade de Barcarena. A mulher seguia de moto, com sua irmã na garupa, quando dois assassinos emparelharam com o veículo onde as duas estavam. De acordo com as testemunhas, a mulher foi baleada na cabeça e morreu no local, sem qualquer chance de defesa ou de ser socorrida.

Segundo o 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), familiares de Lene – como a vítima era conhecida por pessoas próximas – contaram que a mulher trabalhava como empregada doméstica e a única explicação que encontraram para a morte violenta dela é o envolvimento de seu parceiro. Segundo os relatos dos parentes, o homem estaria preso em uma centro de detenção em Belém e por ter ligação com atividades criminosas, pode ter decidido mandar tirar a vida de mulher por algo que ela fez e o desagradou.

Essa suspeita é uma das linhas investigativas e foi repassada pela PM à Polícia Civil, que também esteve no local para apurar o caso e dar início às investigações. Por enquanto, não há confirmação do envolvimento desse homem no caso, mas tudo segue sendo apurado. O corpo de Rosilene foi removido pelo profissionais do núcleo avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Ainda segundo o 14º BPM, rondas foram feitas na região em busca de suspeitos, mas até o fim do dia, nenhum dos envolvidos no atentado havia sido preso.

Por:Amazônia ORM -13.07.20

