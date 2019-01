Mulher é presa ao tentar vender filha de 15 anos; ela receberia R$ 500 por mês

(Foto: Reprodução)-Uma mulher de 36 anos foi detida ao negociar e tentar vender a filha de 15 anos para um homem de outra cidade. O caso foi cometido na cidade de Candói, localizada a 70 quilômetros de Guarapuava, no Estado do Paraná.

A polícia chegou até à casa da mulher por meio de uma denúncia anônima. Lá, os agentes encontraram a adolescente nervosa, e a vítima confirmou que a mãe dela tinha concordado que ela fosse morar com um homem em Mangueirinha, a 84 quilômetros de Candói.

O celular da mãe foi apreendido, e, no aparelho, os policiais encontraram áudios e conversas que confirmam o acordo. Segundo o que foi apurado pela polícia, a mãe receberia R$ 500 por mês durante dois anos, o equivalente a R$ 12 mil.

Um taxista chegou a ser chamado para levar a adolescente para outra cidade, mas teria recusado a corrida depois de saber do que se tratava.

(Com informações do Portal Paraná)

