Mulher é presa após dar à luz e dar descarga em bebê no McDonald’s

Uma funcionária do McDonald’s nos EUA, foi presa depois de dar à luz dentro do banheiro do restaurante e tentar dar descarga no bebê pela privada. O caso aconteceu na Califórnia, no dia 4 de setembro deste ano.

De acordo com as informações do jornal Daily Mail divulgadas recentemente, Sarah Lockner, de 25 anos, estava trabalhando quando começou a reclamar de dores no estômago. O chefe dela, então, a dispensou do trabalho. Porém, a moça não foi para casa e se trancou no banheiro de funcionários do estabelecimento.

Duas colegas dela se preocuparam e foram verificar o estado de saúde de Sarah. Elas olharam por cima da cabine do banheiro e descobriram que a moça havia dado à luz e estava coberta de sangue. Foi quando a colega de Sarah a viu tentando dar descarga no recém-nascido.

A mulher, então, pediu aos colegas para não contar a ninguém, mas a mulher ligou imediatamente para a emergência. Quando os paramédicos chegaram, o bebê, do sexo masculino, não respirava e estava sem pulso. Eles, então, conseguiram reanima-lo. O menino foi levado ao hospital e precisou ser induzido ao coma. Ainda não é possível afirmar se ele sofrerá danos cerebrais.

Sarah foi presa acusada de tentativa de assassinato e abuso infantil e poderá até, ser condenada à morte. Ela afirmou à polícia não saber que estava grávida. Para responder em liberdade, ela precisa pagar uma fiança de US$ 11 milhões.

