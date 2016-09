Mulher é presa após fazer “sexo barulhento”

Mulher de 31 anos, foi presa pela polícia após ser flagrada por vizinhos fazendo “sexo barulhento” no corredor do prédio onde alugava um apartamento em Lanarkshire, na Escócia.

Segundo informações do jornal britânico Mirror, vizinhos ligaram para o dono do imóvel porque o som estava muito alto. Quando o proprietário chegou ao local, encontrou Claire com John Kirkland, de 26 anos, que também foi preso. O casal tinha acabado de se conhecer em um bar.

O proprietário do apartamento acionou a polícia e o casal foi preso sob acusação de atentado ao pudor. Claire foi despejada do apartamento.

O caso aconteceu em janeiro, mas só agora foi julgado. Claire foi multada em 140 libras (cerca de R$ 600), e John multado em 200 libras (cerca de R$ 860). Os dois estão sob observação da Justiça e, em caso de reincidência, podem cumprir pena de reclusão.

Fonte: UOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

