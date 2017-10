Mulher é presa após passar notas falsas de dinheiro em Castelo de sonhos

Uma mulher foi presa na noite deste sábado (14) no distrito de Castelo de Sonhos, depois de ser flagrada passando notas falsas no comércio daquele distrito. A prisão foi feita após ter passado notas de R$ 100 na comunidade de Cachoeira da Serra e a policia ter recebido a denuncia e repassado via rádio para o policiamento de Castelo de Sonhos.

