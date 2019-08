Mulher é presa com 5kg de ‘supermaconha’ em barriga de gravidez falsa

Mulher foi presa durante fiscalização a embarcação no porto de Óbidos — Foto: Reprodução

Farsa foi descoberta após a mulher tirar a barriga durante a viagem. Prisão foi feita em uma embarcação em Óbidos.

Durante fiscalização de rotina da Polícia Federal, Força Nacional e Guarda Portuária Federal nas embarcações que atracam no porto de Óbidos, no oeste do Pará, uma mulher foi presa com uma barriga de gravidez falsa, onde estavam escondidos, aproximadamente, 5kg de “supermaconha”.

A prisão foi feita em uma embarcação que saiu de Manaus (AM), com destino a Santarém, no início da tarde de quarta-feira (7).

Segundo a polícia, no momento da fiscalização, os agentes encontraram nas bagagens uma mala com a droga e uma barriga de gravidez falsa, e em busca de informações do proprietário da mala, chegaram até Edicléia Cristiane Barbosa de Oliveira, de 33 anos, natural de Natal (RN), que se afastou da mala e já estava saindo da embarcação. Ao ser abordada confessou ser a dona da mala e dos entorpecentes.

Edicleia teria usado a barriga falsa para embarcar no porto de Manaus, mas como não apresentou documentos de gravidez foi impedida. Então, ela se dirigiu a outra embarcação, e depois de conversar e dizer que tinha perdido os documentos, conseguiu entrar. Mas durante a viagem, a mulher tirou a barriga pois estava lhe ferindo, foi quando os passageiros desconfiaram.

De acordo com a PF, quando chegasse em Santarém, Edicleia ia embarcar em outro transporte com destino à Maceió (AL), e lá receberia um pagamento pelo transporte da droga. Edicleia foi apresentada na delegacia de polícia civil e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

