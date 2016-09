Mulher é presa com faca em comício no Pires de Lima

Por volta de 22 horas deste sábado (24), a Policia Militar em patrulhamento em um comício no Bairro Pires de Lima, efetuou revista em uma mulher suspeita e apreendeu uma faca de aproximadamente 15 cm de lâmina, sendo dado voz de prisão. Conforme informação a presa estava gravando o comício e quem se aproximava ela mostrava a faca. A detida foi identificada como Edilene de Souza Cruz e foi encaminhada a Delegacia de Policia civil de Novo Progresso para as providências de praxe.

