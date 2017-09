Mulher é presa com meio quilo de maconha e pedra de óxi em embarcação no Pará

A Polícia prendeu a mulher nesta terça-feira, 26, enquanto ela tentava embarcar com destino à ilha do Capim, em Abaetetuba, no nordeste do estado.

A Polícia Civil prendeu na última nesta terça-feira (26) uma mulher pela prática do crime de tráfico de drogas no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará.

De acordo com a delegada Renata Gurgel, a polícia chegou à acusada após denúncias anônimas. Os agentes abordaram a moça na embarcação que ia para a ilha do Capim. A acusada foi revistada e com ela foram encontradas 500 gramas de maconha e 20 gramas de pedra de óxi, droga derivada da cocaína.

Em depoimento à Polícia, a acusada confessou o crime. Ela foi autuada pelo crime de tráfico de entorpecentes e vai ficar recolhida para responder à disposição da Justiça.

