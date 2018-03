Mulher é presa com revólver calibre 38 em Novo Progresso

PM PRENDE MULHER COM REVÓLVER NO BAIRRO JARDIM PLANALTO EM NOVO PROGRESSO

(Foto: Jailson Rosa / revolver calibre 38 e munições que estavam em posse de Tania.)

Na noite desta segunda-feira (12), por volta das 23h35min, a Guarnição da Polícia Militar, comandada pelo SGTº Rilton, estavam em uma ronda rotineira no Bairro Jardim Planto, na Rua da Paz, quando se depararam com 02 (duas) pessoas, tentando desarmar uma mulher que estava em posse de uma arma de fogo (revólver).

A Guarnição da Polícia Militar, efetuou a abordagem na acusada, sendo identificada como Tania Rurrst, de 56 anos. A acusada estava em posse de 01 (um) revólver Calibre 38, marca Rossi com cabo de madeira e cano curto, sem numeração e continha 04 (quatro) munições intactas de Cal. 38.

De imediato foi efetuada a prisão da acusada, posteriormente sendo encaminhada, junto com o material aprendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso (DEPOL). De acordo com os militares a acusada estava com sintomas de embriagues.

Reportagem/Fotos: Jailson Rosa

Fonte: Jornal O Jamanxim

