Mulher é presa em flagrante e oferece sexo com PMs em troca de liberdade

Uma mulher de 29 anos foi presa conduzindo um veículo com placa adulterada, na região central de Cuiabá. A acusada se propôs a fazer sexo com os policiais para ser liberada.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 18h da última segunda-feira (28), a guarnição recebeu a denúncia de que uma pessoa foi vista retirando a placa de um veículo Cobalt e substituindo por outra. A denúncia passou a placa que seria a que supostamente foi colocada no veículo, que estaria circulando nas proximidades do centro da cidade.

Diante das informações, a guarnição solicitou apoio das demais viaturas que conseguiram localizar e abordar o veículo suspeito. A suspeita tentou fugir da abordagem das viaturas, que logo conseguiram detê-la. Ao descer do carro ela jogou o celular no chão quebrando o aparelho.

Conforme a PM, a mulher estava totalmente alterada e precisou ser algemada. Aos policiais, ela disse que o veículo foi presente do namorado e que ele residia no bairro Icaraí, em Várzea Grande. A Polícia Militar não conseguiu localizar o suspeito.

Já em deslocamento à delegacia a mulher ofereceu sexo à guarnição em troca de sua liberdade. Diante dos fatos a acusada foi conduzida à Central de Flagrante de Cuiabá.

quarta-feira, 30/10/2019, 11:03

