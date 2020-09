Mulher é presa em flagrante na maior apreensão de drogas já feita em Oeiras do Pará

Segundo a polícia, Célia veio de Belém para Oeiras do Pará transportando a droga (Foto:Divulgação/ Redes sociais)

Na casa de Carmen Célia Santana dos Santos, policiais encontraram quatro quilos de maconha prensada e meio quilo de óxi prontos para venda

Uma mulher identificada como Carmen Célia Santana dos Santos foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nesta quarta-feira (23), no município de Oeiras do Pará, nordeste paraense. De acordo com o sargento Haroldo, da Polícia Militar do Pará (PMPA), na casa da acusada foram encontrados quatro quilos de maconha e meio quilo de óxi, sendo esta a maior apreensão de drogas já realizada na cidade. Veja:

O flagrante ocorreu por volta das 9h. Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram informados de que uma mulher chamada Carmen Célia teria vindo de Belém para Oeiras do Pará transportando drogas ilícitas.

De posse das informações, os policiais foram até a casa da suspeita, na rua Manoel Tavares, bairro Marituba, e realizaram a abordagem, momento em que encontraram uma pequena quantidade de drogas.

A equipe solicitou, então, apoio para a guarnição, e alguns instantes depois, foi feita novamente uma inspeção na residência. Desta vez, os policiais encontraram mais drogas, totalizando quatro quilos de maconha prensada e meio quilo de óxi. A droga estava embalada e escondida dentro de um armário e um balde, na cozinha.

Segundo o sargento Haroldo, esta é a maior apreensão de drogas já realizada na cidade (Foto:Divulgação/ Redes sociais)

Informações repassadas aos policiais davam conta de que Célia teria pego uma balsa em Belém, parou no município de Curralinho, e de lá pegou uma lancha até Oeiras do Pará.

Ainda de acordo com a polícia, no momento da apreensão, a mulher estava somente com a filha, de 15 anos de idade. A acusada foi apresentada na Delegacia de Oeiras do Pará e está à disposição da justiça.

