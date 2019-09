Mulher é presa no Mato Grosso e confessa que droga tinha como destino Novo Progresso

(Foto:Policia Militar/MT)- Mulher é presa com 12 tabletes de maconha disse que entregaria para Paula em Novo Progresso.

A droga estava escondida dentro de uma bagagem. Ao todo foram aproximadamente 9 quilos de entorpecente.

Uma mulher identificada pelas iniciais M.C.F, de 25 anos, foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas, em Peixoto de Azevedo (691 km de Cuiabá), na terça-feira, (17). Os policiais encontraram 12 tabletes de maconha escondidos numa mala.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia que apontava um passageiro de uma empresa de transporte rodoviário passaria pela cidade carregando droga.

Diante do fato, foi montada uma barreira na saída da cidade onde os passageiros foram abordados e as bagagens vistoriadas. Segundo o relato, os policiais perceberam que a mulher apresentava muito nervosismo o que despertou desconfiança.

Na revista, foram encontrados na bagagem da suspeita 12 tabletes de maconha,aproximadamente 9 quilos de entorpecente. Questionada, ela disse que mora em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, de onde pegou a droga e iria entregar a uma pessoa em Cuiabá.

Quando chegou na capital, recebeu uma mensagem via aplicativo de celular para levar a droga para Novo Progresso, no Pará.

Ela disse que sabia apenas o primeiro nome da pessoa com quem estava trocando mensagens, que seria Paula. A mulher foi encaminhada à delegacia junto com a droga e o celular.

