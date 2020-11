Mulher é presa por maus-tratos a cão da raça pitbull em Barcarena, nordeste do PA

Cão resgatado em Barcarena, no Pará — (Foto: Divulgação Ascom/ PM)

Segundo PM, cão estava debilitado e com dificuldade para andar. Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira (17) pelo crime de maus-tratos contra animais no município de Barcarena, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a mulher abrigava um cão da raça pitbull, que estava debilitado e com dificuldade para andar.

A situação de maus-tratos ao animal foi denunciada por moradores da região. Devido às informações, um grupo de militares foi até o local. Com a permissão da proprietária do imóvel, eles entraram na residência e questionaram a mulher, que negou a denúncia e afirmou que o animal estava fraco por ter idade avançada e por não se alimentar direito. Os policiais finalizaram a ocorrência e se retiraram do local.

Porém, a polícia continuou recebendo denúncias de maus-tratos no local e os agentes retornaram à casa. No momento em que eles chegaram, o animal estava muito debilitado e com dificuldade de andar. Os agentes conduziram o cão para um veterinário, onde foi verificado que o animal estava de fato sofrendo maus-tratos.

Os policias acionaram os agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena e resgataram o cão. A dona do animal foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil onde foram realizados os procedimentos administrativos cabíveis.

