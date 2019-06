Mulher é presa por maus-tratos após queimar as mãos do filho de 6 anos com panela quente, no PA

Mulher foi presa após a polícia encontrar o filho com as mãos queimadas em Oriximiná, PA — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Criança foi encontrada sozinha em casa deitada em um colchão no chão. Mãe vai responder criminalmente por tortura.

A mãe de um menino de seis anos foi presa após a polícia encontrá-lo com as duas mãos queimadas, em Oriximiná, no oeste do Pará, neste sábado (8). A criança contou que as mãos foram queimadas pela mãe como castigo. Uma panela quente foi usada pela mulher.

O caso aconteceu no bairro São José Operário e chegou ao conhecimento da polícia depois uma denúncia de maus-tratos. Um investigador e conselheiros tutelares foram até o local informado e encontraram o menino sozinho em casa, deitado em um colchão no chão.

A criança contou à polícia que a mãe tinha apertado as duas mãos com uma panela quente, o que causou queimaduras graves. No momento do atendimento da ocorrência a suspeita não foi localizada na residência. Depois de alguns minutos a mulher foi encontrada e levada à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe do menino vai responder criminalmente por torturar o filho. Durante o interrogatório, a suspeita contou que o filho teria pedido comida e tentou pegar a panela quente para saber se havia algo para comer. Como a situação causo-lhe raiva, ela queimou as duas mãos do menino.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal e em virtude da gravidade dos ferimentos precisou ser internada. Ao receber alta médica deverá ser entregue a outros familiares.

Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...