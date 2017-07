Mulher é presa suspeita de atear fogo em residência

Uma casa foi consumida pelas chamas durante incêndio na noite desta quarta-feira (26), na rua Presidente Vargas no bairro Santa Luzia em Novo Progresso. A moradora da casa era inquilino e foi detida pela Polícia Militar e é suspeita de ter provocado incêndio intencionalmente. A mulher estaria em abstinência de droga e conforme informação estava rondando o bairro alcoolizada e já havia anunciado que queria morrer, diante da situação entrou na casa e ateou fogo em uma poltrona e saiu correndo pedindo socorro, populares arrombaram as portas retiraram os pertences e o caminhão pipa com água da prefeitura chegou , mas o fogo já havia destruído a residência.

