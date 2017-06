Mulher é presa suspeita de matar grávida e cortar barriga para retirar bebê, em GO

“A vítima estava enrolada em algumas cobertas dentro do buraco, já fechado. Já a criança estava dentro de uma bacia, envolta em alguns panos, no quarto da mulher”, disse ao G1.

Vizinho da suspeita, o servente de pedreiro Marcos Pereira disse que Suelen pagou uma quantia para ela cavar um buraco no quintal alegando que gostaria de fazer uma horta no local. No entanto, ele desconfiou quando soube que o espaço teria dois metros de comprimento por um de profundidade e chamou a polícia.

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de matar uma gestante e cortar a barriga dela para retirar o bebê, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, Suelen Coimbra do Carmo, de 27 anos, enforcou Naiara Silva Costa, de 22, e realizou o parto forçado em seguida. Depois, enterrou o corpo da jovem em uma cova no quintal da casa onde morava. O recém-nascido também não resistiu e acabou morrendo.

