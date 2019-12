Mulher é presa suspeita de sequestrar jovem de 20 anos em Barcarena, nordeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia, Ruth Leia dos Santas estaria envolvida no sequestro de uma jovem de 20 anos, que estava desaparecida há um mês. De acordo com a família da sequestrada, a jovem teria problemas mentais, saiu de casa e não retornou.

