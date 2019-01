Mulher é presa suspeita de tráfico de droga em Moraes Almeida

Na tarde deste domingo 27/01/2019 por volta das 16 horas policiais militares destacados no distrito de Moraes Almeida prenderam Jaqueline Terazoar Almeida suspeita de tráfico de droga.

Segundo informações os militares já tinha recebido denúncias que Jaqueline estava vendendo droga na região.

Após as informações a mesmo passou a ser monitorada, e na tarde deste domingo foi abordada e presa com uma certa quantia de droga, 45 reais e um celular, recebeu voz de prisão, foi levada ao PPD do distrito e será encaminhada para Itaituba, onde será apresentada na delegacia de polícia.

Fonte: Junior Ribeiro

