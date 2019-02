Mulher é presa transportando droga em ônibus da linha Juruti-Aninduba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM, Gisele Dias de Sousa já estava sendo monitorada desde o embarque em Juruti. Ao revistarem a bagagem de Gisele, os policiais encontraram uma embalagem com 2,465kg de material entorpecente, com aspecto de maconha prensada.

Durante abordagem a um ônibus da linha Juruti-Aninduba, na PA-257 que liga Juruti à região do Lago Grande, em Santarém, oeste do Pará, uma mulher foi presa por uma equipe da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIMP), por estar transportando entorpecentes.

Com a passageira a polícia encontrou 2,465kg de entorpecentes, com aspecto de maconha prensada.

