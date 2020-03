Mulher é presa vendendo droga no Crepurizão

Rebeca dos Santos Nunes, 25 anos, foi presa no distrito de Creporizão , município de Itaituba na tarde desta terça-feira (03), após ser denunciada por venda de droga.

A policia Militar em abordagem , prendeu a suspeita com drogas e dinheiro.

Rebeca morava aos fundos de um bar onde foi encontrada com 20 petecas de droga aparentando ser crack e o valor de R$ 320 reais em dinheiro.

Rebeca dos Santos Nunes, foi autuada em flagrante com a droga e dinheiro, posteriormente encaminhada para 19° seccional da polícia civil,em Itaituba para providencias.

Por :JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES E FOTOS BLOG JHONNY NOTÍCIAS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...