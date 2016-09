Mulher encontra vermes dentro de absorvente

A estudante de arquitetura Samantha Martins publicou, na tarde de ontem, uma denúncia em seu Facebook que preocupou muitas mulheres. Na postagem, que já possui mais de 1.600 compartilhamentos e cinco mil reações, Samantha alega ter encontrado “vários vermes” dentro do absorvente interno da marca Intimus, que estava com a embalagem lacrada.

Após o contato, Samantha atualizou, esta manhã, o post com a resposta e afirma que ouviu da empresa que “como os produtos são expostos a altas temperaturas durante o processo de embalagem, é impossível a permanência de bichos vivos dentro”. Os responsáveis também informam que deve enviar um técnico para recolher o produto e analisar se houve algum problema durante o transporte do mesmo.

Esta não é a primeira vez absorventes internos apresentam problemas do gênero. Em maio deste ano, um caso idêntico foi publicado por Micaela Silva, de Caxias do Sul, que disse ter encontrado larvas no produto da marca Johnson & Johnson e chegou a publicar um vídeo. Na época, a empresa divulgou um posicionamento onde afirmou que “mesmo diante da baixa probabilidade de que a contaminação tenha ocorrido ao longo do processo produtivo”, estiveram “em contato com a consumidora para solicitar o produto para uma análise técnica”.

(Com informações de Diário de Pernambuco)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...