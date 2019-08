Mulher encontrada morta a tiros próximo ao rio jamanxim em Novo Progresso

A mulher foi encontrada morta próximo ao rio jamanxim proximo a ponte em estrada vicinal.

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta segunda-feira (12), nas proximidades da ponte do rio jamanxim na estrada vicinal em Novo Progresso.

De acordo com a informação populares encontraram a jovem morta e avisaram a policia.

O cadáver foi encontrado nas imediações do Rio Jamanxim na barranca ao lado direito antes da ponte, o local tem acesso pela vicinal.

A vítima identificada como Gislene popularmente conhecida por Muriçoca, já tinha passagem na policia por uso de drogas. A vitima apresentava na cabeça diversas perfurações e foi encontrado trajando shorts Jeans e blusa amarela.

As policias civil e militar estiveram no local para a realização dos procedimentos necessários.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

