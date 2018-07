Mulher encontrada morta com perfuração de faca no Cripurizão

(Foto:Divulgação) – Uma mulher conhecida pelo apelido de “Chiquinha” foi encontrada morta com golpes de faca na comunidade de Creporizão, no município de Itaituba, Pará.

De acordo com uma moradora da localidade, a moça teria saído na noite do último sábado (30) para divertir -se. Porém, as pessoas que moravam no mesmo local que a vítima, deram falta dela neste domingo e pensavam que ela estava dormindo. Momentos depois um rapaz chegou com a notícia de que Chiquinha foi encontrada morta, isso por volta das 19h00mn desse domingo (01).

Tudo indica que a moça foi morta neste domingo, 01, por conta da cor do sangue e devido o corpo não estar com mau cheiro.

Nossa equipe de reportagem apurou junto a uma moradora da localidade que preferiu não ser identificada, que o corpo de Chiquinha foi levado para o necrotério da comunidade de Creporizão, que localiza-se em frente a um posto de combustível.

Até o fechamento desta matéria não havia sido localizado nem um parente da vítima e ninguém foi proso pelo crime.

