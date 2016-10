Mulher ‘esconde’ droga no shorts e é presa em flagrante

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, ela foi abordada no Peixotinho – I , em Novo Progresso.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam o local quando viram a mulher, conhecida como “Ana Paula”, escondendo algo entre o shorts. No momento da abordagem, ela segurava papelotes da droga e “retirou outros do shorts”. Ainda conforme o registro policial, depois, ela ainda “abaixou os shorts e entregou a droga (crack).

Ela se apresentou como usuária, mas a polícia tem provas que a mesma comercializa a droga nas ruas da cidade de Novo Progresso.

Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela foi levada para a Delegacia de policia, onde a prisão foi ratificada. A mulher esta presa aguardando posição da justiça.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos WhatsApp)

