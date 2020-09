Mulher esfaqueada em Novo Progresso foi transferida para Hospital de Santarém

Mulher de 45 anos foi internada no Hospital Municipal de Novo Progresso, depois de ser esfaqueada no Abdômen.

O suspeito de 38 anos teve um ataque de ciúmes e agrediu a mulher Silvana Costa de Souza, de 45, com nove facadas, o crime aconteceu no bairro “Tom Alegria 3” no dia 30 de Agosto.

Internada no HMNP, Silvana teve quadro de saúde agravado e foi transferida dia 14 de setembro para Hospital Municipal de Santarém, teve piora e foi transferida na tarde deste domingo (20), para hospital Regional de Santarém onde deve passar por cirurgia. O estado de saúde da Silvana Costa é grave,disse familiares.

Silvana Costa de Souza de 45 anos, esteve internada no hospital Municipal de Novo Progresso, onde passou por cirurgia para retirada da faca que ficou cravada na barriga, outras nove perfurações foram encontradas no corpo da vítima.

O Acusado de ter deferidos as facadas acabou morrendo no local, conforme testemunhas ele levou uma pancada na cabeça , deferida por populares, caiu foi socorrido pelo Samu não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.

