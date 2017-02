Mulher esfaqueia jovem dentro de ônibus de Alter do Chão

O excesso na bebida geralmente termina com violência. A jovem Layla Kaline da Silva Ferreira foi levada para a Seccional de Polícia Civil no início da manhã desta segunda-feira (27) após esfaquear Jonhatas de Lima Chaves, dentro de um ônibus que vinha de Alter do Chão para Santarém.

Segundo informações de Layla à nossa reportagem, ela vinha de Alter de Chão na madrugada desta segunda-feira, quando houve um desentendimento por causa de um boné. O rapaz estava com a faca e tentou esfaqueá-la, mas ela conseguiu tirar a faca e o feriu. O jovem foi levado para o PSM, mas está fora de perigo. O motorista do ônibus parou o coletivo em frente ao quartel do 3º BPM e pediu ajuda médica. Um carro do Samu esteve no local.

OUTRO ESFAQUEAMENTO: Outro esfaqueamento aconteceu na região do Ituqui, no domingo (26). Durante uma festa, várias pessoas estavam em frente de uma casa, quando alguns jovens que saíram da festa começaram um desentendimento com essas pessoas. A confusão resultou em três pessoas feridas com golpes de faca e uma teve o braço quebrado.

Fonte: RG 15/O Impacto

