Mulher ferida em ato contra Temer em SP perde a visão

A jovem Deborah Fabri, ferida na manifestação contra o presidente Michel Temer na noite desta quarta-feira (31) em São Paulo, perdeu a visão do olho esquerdo. Ela publicou em sua rede social a confirmação da notícia.

De acordo com o portal G1, ela foi ferida na noite desta quarta e levada para o Hospital das Clínicas, onde passou por exames. Depois recebeu atendimento no Hospital dos Olhos, no Paraíso, de onde saiu no final da manhã desta quinta.

