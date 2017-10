Mulher fica ferida em colisão entre ônibus e carreta na BR-163 em Nova Mutum

Uma mulher, de 37 anos, ficou ferida após uma colisão entre um ônibus e uma carreta Scania azul, no quilômetro 623 da rodovia federal, sentido Cuiabá, na região de Nova Mutum. Ela estava no primeiro veículo e precisou ser levada pela equipe de resgate da concessionária que administra a via ao hospital. Outras 30 pessoas estavam no ônibus, mas não ficaram feridas. O condutor da carreta também não teve ferimentos.

A versão que está sendo investiga é que o ônibus que seguia sentido Lucas do Rio Verde teria freado bruscamente e a carreta acabou colidindo na traseira. Os dois veículos ficaram parados sobre a pista.

De acordo com a concessionária, foi necessária a realização do sistema de “pare e siga” para remoção da carreta da rodovia. O acidente foi durante o final de semana.

Fonte: Só Notícias.

