Mulher fica presa entre ferragens após batida de carros em Oriximiná, no PA

De acordo com testemunhas, avanço de preferencial provocou a batida e no carro onde a mulher estava havia mais duas pessoas, que também foram socorridas.

Bombeiros civis e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram procedimentos para que a vítima fosse retirada com segurança do veículo, incluindo serrar a lataria.

Uma mulher ficou presa entre as ferragens de um veículo após batida entre dois carros na manhã desta segunda-feira (1) em Oriximiná, no oeste do Pará. O acidente aconteceu na Travessa Carlos Maria Teixeira.

Mulher ficou presa entre as ferragens até a chegada de Bombeiros Civis — (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1). No carro havia três pessoas, e

