Mulher foge com o filho depois de matar marido com tiro de espingarda em Nova Ipixuna

Casal brigava constantemente e mulher teria dado um fim à vida do rapaz de 24 anos.

Um caso de violência doméstica terminou com a morte de Anderson da Silva Chaves, de 24 anos, na noite deste domingo (1º) em Nova Ipixuna, sudeste paraense. O jovem, que era natural de Itupiranga, morreu ao ser atingido com disparos de arma de fogo que teriam sido deflagrados por Bárbara Lima Gonçalves, de 21 anos, companheira da vítima que é a única suspeita de ter cometido o assassinato.

Segundo um tio de Anderson, a mulher usou uma arma do tipo espingarda, de fabricação artesanal, para matar o rapaz. Ele foi morto na casa onde morava com a mulher, por volta de 20h40, em um casebre de madeira na comunidade Boca do Praia-Alta, na zona rural de Nova Ipixuna.

O tio contou à Polícia que Anderson convivia maritalmente com a suspeita há cerca de aproximadamente um ano, e ambos tinham brigas constantes. O homem presume que o casal tenha se desentendido e que Bárbara, após praticar o crime, fugiu do local para não ser presa e levando consigo o filho do casal.

O homem que falou com a Polícia disse que seu sobrinho “era um menino calmo e nunca observou que o mesmo se envolvesse em confusão”. O corpo de Anderson foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. A Polícia segue na busca de Bárbara, mas a mulher ainda não foi encontrada.

Por:Caio Oliveira

