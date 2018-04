Mulher grávida recusa cesariana e foge do hospital, bebe morre

Uma mulher que estava grávida fugiu do hospital após recusar de fazer uma cesariana. (Foto Divulgação HMNP)



A mulher foi identificada como “Maiane Santos Ribeiro” de 24 anos, que havia sido internada no Hospital Municipal de Novo Progresso na ultima quarta-feira (28).

O caso chocou e irritou muitos internautas, que pediram que as mulheres recebessem maiores direitos [atenção] no hospital.

A direção do hospital relatou que a vítima estava grávida e o bebe com todas as semanas de gestação, acrescentado que um parto normal era muito arriscado.

O médico sugeriu, após exame, que uma cesariana seria mais segura para Maiane, mas a grávida insistiu em um parto natural e se evadiu do hospital.

Os registros hospitalares afirmam que, por volta das14h00mn da última quinta-feira (29), a grávida retornou ao Hospital em trabalho de parto e logo deu a luz acriança nasceu com parada cardiorrespiratória, foi reanimado encubado e medicado, mas na resistiu e veio a óbito as 00h05 minutos desta sexta-feira (30).

“Maiane Santos Ribeiro” é mãe de três filhos.

O Jornal Folha do Progresso aguarda contato com a mãe, até fechamento desta edição não foi encontrada.

