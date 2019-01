Mulher joga carro em cima de moto e mata marido e amante

Fonte:TVC Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma mulher jogou o carro contra uma moto e matou o marido e a amante dele na madrugada de domingo (25) na cidade de Álvares Machado. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 29 anos e uma mulher de 20 anos estavam em uma motocicleta que foi atingida e arrastada por cerca de 22 metros por um Honda Civic, que era conduzido pela esposa do homem. O caso, motivado por ciúmes, foi registrado como homicídio doloso.

