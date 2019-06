Mulher mata companheiro a facadas após ser agredida, em Santarém

Na delegacia, mulher confessou ter atingido o marido a facadas após ser agredida — Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós.

Homem chegou a ser levado para o hospital, mas morreu na manhã desta segunda-feira (10). A mulher foi levada para delegacia.

Após desentendimento, uma mulher desferiu golpes de faca no companheiro na noite de domingo (9), em Santarém, no oeste do Pará. O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira (10). A mulher foi levada para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Na delegacia, Suelen Vasconcelos confessou que após ser agredida pegou uma faca e atingiu o companheiro. “Ele já chegou me agredindo, me aparando com um soco, aí eu peguei a faca que estava na pia e passei no braço dele. Eu sentei no banco e ele veio para cima de mim, foi quando eu tentei furar ele. Lembro que feriu embaixo do braço”, disse.

Suelen disse ainda que ele a agrediu outras vezes, e ela chegou a denunciá-lo. “A gente tinha ido passar um tempo em Macapá, mas voltamos pra Santarém, eu pensei que ia ser tudo diferente. Eu não queria ter feito isso”, explicou.

* Colaborou Débora Rodrigues, da TV Tapajós.

Por G1 Santarém — PA

