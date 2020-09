Mulher mata homem a facadas em feira no centro de Tucuruí

(Foto:Reprodução) – Desentendimento teria motivado o crime

No começo da tarde desta quarta-feira (16), um homem foi morto a facadas no centro de Tucuruí, sudeste paraense, perto da Feira do Município. A vítima, identificada como Antônio de Souza, de 46 anos, foi morto por uma mulher, que foi detida pela Polícia Militar logo após o crime.

Segundo informações colhidas junto à secretaria municipal de Apoio a Segurança Pública, o crime foi por volta das 13h, na feira que fica às margens do Rio Tapajós. Testemunhas contaram que eles estavam bebendo juntos, quando houve um desentendimento. A mulher então se aproximou de Antônio e discutiu por algum tempo, até que ela sacou a faca e desferiu apenas um golpe, que atingiu o pescoço do homem.

O homem ficou sangrando no chão, agonizando por alguns minutos, morrendo antes do socorro chegar. O corpo de Antônio foi removido ao Núcleo Avançado de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

De acordo com o 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Antônio estava em situação de rua, enquanto a mulher que o matou ainda não foi formalmente identificada, mas segue detida na Delegacia de Polícia Civil.

