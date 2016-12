Mulher mata marido com veneno de rato para receber herança

O desfecho da história da morte de um homem, em setembro deste ano, no bairro Santa Tereza, Leste de Belo Horizonte, foi concluído na tarde da última sexta-feira (10). Anselmo Vicente Ribeiro, 42 anos, foi assassinado com veneno de rato, pela própria mulher, que queria se vingar de uma traição e receber o seguro da vítima.

Segundo o R7, Fabiane Viana do Vale, 39 anos, era casada com a vítima há 20 anos. “Ela não chorou no local do homicídio. Todo mundo achou que achou estranho como uma mulher que acabou de perder o marido fica em uma situação bem calma”, afirmou a delegada Alice Botelho da Polícia Civil.

As investigações revelaram que Fabiane colocou chumbinho no suco de maracujá do marido e assistiu a morte dele. De acordo com perícia, a mulher tentou tranquilizá-lo e não acionou o socorro enquanto ele passava mal.

Fabiane Viana, que preferiu não comentar o caso com a imprensa, vai ser indiciada por homicídio qualificado.

POR Notícias Ao Minuto

