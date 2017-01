Mulher Melão posa de topless na piscina: ‘não é miragem’

Por EGO – Mulher Melão começou 2017 presenteando seus seguidores. A modelo compartilhou uma imagem em que aparece de topless na piscina, exibindo sua marquinha de sol. Na legenda, ela brincou: “Não é miragem.” Para comemorar o novo ano, a funkeira fez uma ensaio sensual na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e falou sobre sua expectativas para 2017. “Estou disposta a viver intensamente.” “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

You May Also Like