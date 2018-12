Mulher morre ao ser atropelada por taxista em Parauapebas, no Pará

Acidente aconteceu na tarde de domingo, 16. O motorista, que fugiu do local, foi identificado pela Polícia Civil e é considerado foragido.(Foto:>:Reprodução)

Polícia procura taxista que atropelou e matou uma mulher em Parauapebas, no Pará

Uma mulher morreu após ser atropelada por um taxista em Parauapebas, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu na tarde de domingo (16) e foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com as imagens, a empresária Lia Mendes, 42 anos, estava no canteiro central da pista. No momento que ela tentou atravessar foi atingida pelo veículo. A vítima chegou a ser socorria e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento do município, mas acabou morrendo. O motorista do táxi fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

A Polícia Civil informou que identificou o condutor do veículo e ele é considerado foragido.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...