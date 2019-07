Mulher morre ao ser atropelada por viatura da Polícia Militar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM, os militares que estavam na viatura, modelo Amarok prestaram socorro à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela ainda chegou a conversar com a equipe do GTO e informou que o seu nome era Maria de Jesus dos Santos.

Na tarde deste domingo (21) uma mulher foi morta ao ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar do Grupo Tático Operacional (GTO) do 5º Batalhão da PM, vinculado ao Comando de Policiamento Regional III, na Rodovia Marudá/Marapanim, nordeste paraense.

