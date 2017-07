Mulher morre após carro capotar na BR-010, no sudeste do Pará

Acidente aconteceu no último domingo (9). Vítima foi arremessa para fora do veículo.

Uma mulher identificada como Juliane Ferreira, de 40 anos, morreu após um acidente de trânsito na BR-010, entre os municípios de Ipixuna e Aurora do Pará, no sudeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que ela estava capotou várias vezes.

O acidente aconteceu por volta das 8h30, no quilômetro 241 da rodovia Belém-Brasília. A PRF informou que no carro estavam sete pessoas.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo teria perdido o controle e capotado várias vezes. Juliane foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e duas sofreram ferimentos leves.

O motorista do veículo foi levado para um hospital, onde recebeu atendimento médico. Depois, ele foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia de Aurora do Pará, onde o caso está sendo investigado.

