Mulher morre após pastor tentar fazer um “milagre”

Os fiéis da Assembleia Geral de Monte Sião, uma igreja cristã em Limpopo, na África do Sul, ficaram em estado de choque após uma mulher morrer depois que um pastor identificado como Lethebo Rabalango tentou “fazer um milagre”.

Fundador da Igreja, o pastor aparentemente estava em uma demonstração de poder, enfatizando que seria capaz de andar sobre as águas, assim como Jesus, e realizar outros grandes feitos apenas com o poder da fé.

Assim, para provar seu ponto de vista, convidou uma jovem que estava presente para participar do “milagre”. Ele pediu que ela se deitasse no chão e em seguida ordenou a um de seus assistentes que pegasse um dos enormes alto-falantes da igreja e colocasse sobre o corpo da moça.

Quando isso foi feito, ele subiu sobre a caixa para adicionar ainda mais pressão.

Morte e “pouca fé”

Durante todo o tempo a vítima permaneceu anormalmente quieta, mas ninguém se preocupou em verificar se ela estava bem. Cerca de cinco minutos depois, Lethebo pediu que a caixa fosse removida e pediu à jovem que se levantasse. Foi então que todos perceberam que ela estava inconsciente. Após ser socorrida pelos colegas, ela chegou a voltar a si, mas se queixava de uma costela quebrada, até que foi levada a um hospital.

De acordo com informações da rádio independente sul-africana, Jacaranda FM, a mulher teria morrido um pouco mais tarde em razão de uma hemorragia interna grave. Quando confrontado, Rabalango disse que a pouca fé a impediu de realizar uma tarefa “tão simples”. Não foi divulgado pela polícia se o pastor será preso ou se será acusado de algum crime, já que a mulher permitiu a prática religiosa.

(Com informações do portal Jornal Ciência/ R7)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

