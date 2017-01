Mulher morre e marido é internado após choque ao testarem antena

Incidente aconteceu numa propriedade rural na região do município próxima a Cuiabá

Uma mulher morreu e seu marido está internado após o casal levar um choque ao munipular uma antena de telefone celular localizada numa propriedade rural na região do município de Santo Antônio do Leverger, a 35 km de Cuiabá.

De acordo com informações do G1, Talita da Silva, de 30 anos, morreu no local e José Ricardo Dutra, de 30, ficou gravemente ferido e está internado no Pronto-Socorro de Cuiabá.

O acidente aconteceu porque uma vara na qual estava conectada a antena encostou num fio da rede elétrica. Segundo a agente comunitária de saúde, Ênia Maria de Sousa, o casal foi ao assentamento Pontal do Glória para vender uma antena de telefone celular rural a um dos moradores.

“Ele estava com uma vara e a antena estava conectada nela. A vara encostou na rede de alta-tensão e os dois levaram o choque. Ela estava com o celular na mão, testando o sinal”, contou Ênia.

O casal recebeu atendimento por helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas.

