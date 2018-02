Mulher morre em acidente envolvendo condução escolar na BR-010, no Pará

Condução escolar capota na BR-010, em Paragominas, sudeste do PA. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

O veículo capotou no km 184 da rodovia BR-010. Duas pessoas estão em estado grave, de acordo com a PRF.

Um transporte escolar, com 7 ocupantes, capotou nesta quinta-feira (22) no km 184 da rodovia BR-010, sentido Belém, próximo ao município de Paragominas, sudeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu. A vítima, identificada como Raimunda do Socorro Rosário da Silva, morreu na hora.

Ainda de acordo com a PRF, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

G1 PA, Belém

