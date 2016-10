Mulher morre em acidente na BR-163

Uma mulher identificada como Adriana dos Santos, 25 anos morreu após se envolver em um acidente na Br 163 próximo ao rio Curupy (cerca de 5 km do centro de Sinop) no inicio da noite de hoje (20).

Adriana e o esposo seguiam sentido Camping Club/Centro em uma moto Honda Biz vermelha que apresentou problemas mecânicos e invadiu a pista contrária. A vítima caiu e foi atropelada por um Fiat Pálio que vinha em direção oposta.

A equipe da concessionária Roda do Oeste que administra a rodovia foi chamada, porém Adriana morreu praticamente na hora. O esposo ficou apenas com escoriações. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e peritos da Perícia Oficial de Identificação Técnica colheram dados para analisar as causas do acidente.

O trânsito ficou lento, pois metade da pista precisou ser trancada. O corpo de Adriana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para procedimentos de rotina, e depois será liberado para a família.

