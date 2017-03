Mulher pede ajuda para resgatar “Porco-Espinho” que ficou preso em parede de residência

Animal está preso entre parede e telhado desde a noite de domingo (26).

A moradora da residência Senhora Maynara tentou acionar os órgãos competentes para resgatar o anima, temendo que o animal fosse atacado pelo cão da casa ou que há atacasse.

Para resgatá-lo a proprietária da residência procurou a Delegacia que a orientou ir até o IBAMA, chegando lá o atendente lhe orientou a procurar a Secretaria de Meio Ambiente do Município, alegando não ser da competência deles.

O Animal (Porco-Espinho) continua entalado no local e os órgãos competentes não conseguem resgatá-lo.

A Proprietária do estabelecimento indignada enviou mensagem via WhatsApp a redação do Jornal Folha do Progresso pedindo ajuda e relatando o descaso com o animal silvestre.

Veja os relatos:

[Olá bom dia, nao sei se eh a área de vcs mais queria fazer uma denuncia, hj pela manha apareceu um animal silvestre em minha residência, fui a delegacia e eles falaram para procurar o órgão q meche cm isso no caso o ibama, quando liguei para eles passaram a informação q eu teria q ir na prefeitura para poder tirar o animal da minha casa, fui ate a secretária do meio ambiente e falam q nao podiam fazer nada,

Mais oq me deixa mas indignada eh o descaso, se eu pego e mato um animal o Ibama ja teria motivo para me prender, e agora oq devo fazer? Deixar o animal fazer abrigo na minha casa? Matar um animal indefeso? Pq os órgãos públicos não resolvem nada.

Ficaria muita grata por qualquer ajuda (não sei nem qual eh o animal pois não tenho conhecimento e muito menos sei se eh perigoso)

*Não ele é cheio de espinho uma cauda grande e se arma todo como se fosse jogar espinho quando a gente chega perto

*Ele esta bem na porta do meu banheiro desde as 4 da manha de ontem

*Olha eu fui atrás de tudo policia ibama meio ambiente e todos disseram que não podem resolver

*Não.. eu não quero que matem ele quero q devolvam ele para o lar dele ele ta assustado talvez com fome não é culpa dele ele só ta perdido

*Outra aqui tem muito cachorro

*Seria perigoso tanto para os cachorros quanto para o bicho que ficaria mais assustado

*Pois é. Eu não sei mais o que fazer mais se eles não resolveram o bicho vai fica aqui até quando quiser pq não vou matar.

*E outra se a gente mata a gente que é o culpado e vem a multa ou cadeia por matar animal silvestre

Maynara é moradora da Rua castelo branco no bairro santa Luzia em Novo Progresso. Ela pede ajuda caso alguém tenha experiência neste tipo de resgate para ir até sua residência para ajudar a retirar o animal (Porco –Espinho).

Outro Lado

A Secretaria de Meio Ambiente de Novo Progresso disse não dispor de uma patrulha Ambiental para estes casos, equipamento e funcionários preparados para este trabalho, mas que está trabalhando para equipar a secretaria. Disseram que até então o IBAMA fazia este trabalho, mais que vão até o local para verificar in loco o que é possível fazer para capturar este animal silvestre e devolver a natureza.

Ibama

O Jornal Folha do Progresso não conseguiu contato com o orgão em Novo Progresso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...