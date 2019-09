Mulher pega marido com amante no carro “foge da esposa” é empurrado pela rua ate colidir com caminhão

Um carro de modelo Hilux empurrou Fiat Palio Branco até o cruzamento da Orival Prazeres onde colidiu com caminhão na manhã deste sábado(31).(Foto:Reprodução)

Segundo populares, o motorista da hilux estava sozinha , o carro estava acompanhado de uma moça e um Homem, e vinha em alta velocidade pois estava sendo empurrados pela camionete da esposa. Ninguém se feriu!

Os componentes do Fiat Palio identificados por A.P.C e Ubirailson, estariam fugindo do flagra da esposa, que estaria em outro carro.

Foi coisa de cinema, foi tudo muito rápido o motociclista que entrega gás teve moto empurrada, ele foi socorrido mas não se feriu, só parou porque encontrou um caminhão, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

O caso ocorreu na rua Medianeira no Bairro Pires de Lima com o cruzamento da Avenida Orival Prazeres.

Não houve nenhuma vítima fatal.

Segundo a informação a motorista da hilux foi identificada como Tatiane Souza, toma medicamento controlado estava sobre efeitos de remédios. Ela se evadiu do local e foi detida pela Policia Civil e Militar na saída da cidade. Tatiane foi detida prestou esclarecimentos para Policia que apura e investiga o caso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

