Mulher perde a luta para a depressão e comete suicídio em Novo Progresso

Mulher cometeu suicídio após luta contra a depressão – (Foto: Reprodução Arquivo Familiar)

Edna Schoninger, ex-propietária da empório Jeans , de 34 anos, cometeu suicídio na tarde desta quinta-feira(19). Edna lutava contra a depressão e pensamentos suicidas. Foi encontrada enforcada na residência dos pais na comunidade de Nova Veneza [Sitio Canta Galo] , por volta das 13h30mn desta segunda (19) , ela tinha residência no Bairro Vista Alegre em Novo Progresso.

Pessoas ligadas a vitima , confirmaram ao Jornal Folha do Progresso, que ela tratava a mais de dois anos da doença, e que neste tempo teve que se afastar do comercio vendeu a loja para cuidar da doença, acabou nesta tragédia.

Edna é filha de Orlando Schoninger , pioneiro de Novo Progresso, morador da comunidade de Nova Veneza.

Edna estava separa e deixou uma filha de 12 anos.

Aguarde atualização………

DEPRESSÃO NÃO É FALTA DE DEUS

Estudiosos , afirmam que restringir a depressão à falta de Deus é muito simplista. Ele explica que a doença pode ser fruto das experiências pelas quais o indivíduo passou, como culpa, ira ou rejeição.

– No aspecto espiritual, o maligno sempre vai trabalhar por onde tem brecha. Ele vai trabalhar com essas mazelas da alma levando ao agravamento da depressão para levar a pessoa ao pensamento suicida. Com respeito ao fato de cristãos se suicidando, não somos diferentes porque o ser humano é basicamente o mesmo. Se as mazelas na alma não forem resolvidas, em algum momento essas raízes antigas vão levar a pessoa, mesmo na vida adulta, a um quadro de depressão.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda ligue para o número 188 ou acesse o site.

