Mulher postou foto em 2016 de estuprador em ato obsceno em ônibus de SP

Jovem fez relato no Facebook de que Diego Ferreira Novais estava se masturbando no ônibus e tirou fotos dele.

O homem que já teve 17 passagens na polícia – e agora está preso – por crimes sexuais foi denunciado em uma publicação no Facebook em dezembro de 2016. Uma mulher fez um relato de que ele estava se masturbando no ônibus e tirou fotos dele.

Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, foi detido duas vezes na semana passada por abusar de mulheres em ônibus na região da Avenida Paulista. Após a segunda prisão, a Justiça decidiu mantê-lo preso em audiência de custódia neste domingo (3).

Na publicação de dezembro de 2016, a jovem contou que estava no ônibus quando percebeu que um homem estava com a mão direita na calça, “e a outra segurava a mochila de uma forma que escondesse de quem passasse pelo corredor”.

Ela escreveu que demorou para aceitar que aquilo estava acontecendo. “A gente lê e lê casos na internet, mas quando você está passando por essa situação sempre fica aquela dúvida”.

“Sério, que bosta, nojo, levantei a voz, expus mesmo, fiz escandâlo”. Segundo ela, ninguém se manifestou e Diego “levantou na hora para fugir do ônibus”.



‘Gratificada porque ele está preso’, diz última vítima

A última vítima do homem detido 17 vezes por crimes sexuais contra mulheres em São Paulo comemorou neste domingo (3) a decisão da Justiça em manter Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, preso até ele ser julgado. O ajudante geral responderá pelo crime de estupro contra a empregada de 39 anos, cometido no sábado (2). Ele esfregou o pênis no corpo dela quando ela estava dentro de um ônibus no Centro da capital paulista.

“Eu me sinto grafitificada porque ele está preso. E querendo ou não eu ajudei a manter ele agora preso, e que nenhuma mulher mais corre o risco no momento de ser atacada por esse louco, doente”, disse a empregada, que aceitou falar com o G1 sob a condição de que seu nome e foto não fossem divulgados.

Na última terça-feira, também em um ônibus na Paulista, Diego chegou a ejacular sobre uma outra mulher. Na quarta-feira, no entanto, o juiz José Eugenio do Amaral Souza Neto entendeu não ter havido constrangimento ou violência contra a vítima e decidiu deixá-lo em liberdade. Neste domingo, após novo abuso no sábado, o juiz Rodrigo Marzola Colombini entendeu que ele cometeu mesmo o estupro e manteve a prisão.

17 passagens por crimes sexuais

Diego acumula 17 passagens na polícia por crimes sexuais cometidos contra mulheres. Veja cada caso abaixo:

2017

– 2 de setembro

Local: Avenida Brigadeiro Luis Antonio

Vítima: entre 30 e 40 anos

Esfregou o pênis no ombro da mulher e tentou impedi-la de fugir usando a perna

– 29 de agosto

Local: Avenida Paulista

Vítima: 23 anos

Ejaculou em mulher

– 12 de junho

Local: Avenida Paulista

Vítima: de 20 anos

Encostou o pênis no ombro da mulher

-1º de maio

Local: Alameda Santos

Vítima: 23 anos

Esfregou pênis na mão da mulher

– 2 de março

Local: Avenida Paulista

Vítima: 24 anos

Esfregou pênis no braço da mulher

– 19 de fevereiro

Local: Avenida Paulista

Vítima: 22 anos

Esfregou pênis na mão da mulher

2016

– 28 de novembro

Local: Avenida Paulista

Vítima: idade não informada

Se masturbou próximo a mulher

– 21 de novembro

Local: Metrô

Vítima: 17 anos

Esfregou pênis na adolescente

– 31 de outubro

Local: Avenida Brigadeiro Luis Antonio

Vítima: idade não informada

Esfegou pênis em passageira não identificada

2014

– 25 de novembro

Local: Cidade Ademar

Vítima: 21 anos

Quis tocar seios e ejaculou em ombro de mulher

2013

– 2 de fevereiro

Local: Avenida Washington Luiz

Vítima: 47 anos

Esfregou pênis no braço da mulher

2012

– 1º de agosto

Local: Americanópolis

Vítima: 23 anos

Sem informações detalhadas do que fez

– 17 de outubro

Local: Santo Amaro

Vítima: 27 anos

Mostrou pênis a mulher

2011

– 11 de fevereiro

Local: Rua Floriano Peixoto, Sé

Vítima: 22 anos

Sem informações detalhadas do que fez

– 6 de abril

Local: estação do Metrô Anhangabaú

Vítima: 33 anos

Sem informações detalhadas do que fez

– 30 de novembro

Local: Santo Amaro

Vítima: 27 anos

Sem informações detalhadas do que fez

2009

– 12 de dezembro

Local: Lapa

Vítima: 22 anos

Mostrou pênis para mulher

